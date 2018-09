Deel dit artikel:











Burgemeester Papendrecht over drama met vier doden: 'Papendrecht is aangeslagen en in shock' Burgemeester Aart-Jan Moerkerke

"Dit is verschrikkelijk. Dit zijn incidenten die je als burgemeester niet hoopt mee te maken, maar helaas gebeurt het wel." Dat zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke in een eerste reactie op de woningbrand in zijn gemeente tegen RTV Rijnmond. In een huis aan de Cremerstraat werden bij een brand twee kinderen van 4 en 6 en twee volwassenen dood aangetroffen.