Papendrecht: een huilende agent en een buurt in shock De Cremerstraat in Papendrecht

Ongeloof en verdriet in de Cremerstraat in Papendrecht. Mensen lopen verslagen rond, nadat het nieuws bekend is geworden dat in de straat zaterdag twee kinderen van 4 en 6 en twee volwassenen van 32 zijn omgekomen.

Lees ook: Drama in Papendrecht: twee kinderen en twee volwassen omgekomen "Ik zie daar een agente die wordt getroost", vertelt onze verslaggeefster ter plaatse. "En er kwam net een mevrouw aangereden. Die zat huilend op haar scooter. Ze vertelde dat ze oppasoma is bij de speeltuin in de buurt. Daar kwamen de kinderen altijd spelen, ze kent ze heel goed." Het politieonderzoek is nog in volle gang. Er staan witte tenten voor de deur van het huis en omwonenden worden op afstand gehouden. Voor buurtbewoners is slachtofferhulp geregeld.