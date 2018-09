Deel dit artikel:











StraatWijs: De Vliegerstraat Anna Blaman krijgt P.C. Hooftprijs 1956, die wordt uitgereikt op het Muiderslot (9 mei 1957)

Onze nieuwe stagiaire Sofie Dorleijn ging voor de rubriek Straatwijs naar een bekende straat in Delfshaven. In deze straat heeft schrijfster Anna Blaman een grote periode van haar leven gewoond. Zij schreef veel boeken, gedichten en toneelstukken, maar werd niet door iederéén gewaardeerd… Historicus Herman Stapelkamp van het Stadsarchief Rotterdam vertelt hier meer over.

