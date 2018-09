Dit is er gezegd op de persconferentie over het familiedrama Papendrecht

Persconferentie over het drama in Papendrecht

Politie, justitie en de gemeente Papendrecht hielden zaterdagmiddag een persconferentie over het drama aan de Cremerstraat.

Dit zijn de meest opvallende feiten die gedeeld werden:

Het gezin was al bekend bij de politie en bij zorginstellingen. De familie kwam in de zomer van 2017 voor het eerst in beeld bij de politie

De lichamen zijn door brandweerlieden ontdekt op de begane grond. Niet alleen hulpverleners maar ook omwonenden hebben geholpen bij het reanimeren.

Op de lichamen van de slachtoffers zijn sporen van geweld gevonden. Het wordt vrijwel uitgesloten dat de slachtoffers door de brand om het leven zijn gekomen.

Justitie en de gemeente Papendrecht doen afzonderlijk onderzoek naar het drama

Er wordt rekening gehouden met twee scenario's: dat iemand van buitenaf de slachtoffers heeft toegetakeld of dat de verwondingen zijn toegebracht door iemand van binnen het gezin. Het laatste scenario wordt als het meest waarschijnlijk gezien.