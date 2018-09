Excelsior wil zaterdagavond tegen sc Heerenveen de eerste thuisoverwinning van het seizoen boeken. Tot nu toe pakten de mannen van trainer Adrie Poldervaart nog maar één punt in het Van Donge & De Roo Stadion. Uiteraard volgt RTV Rijnmond dit eredivisieduel van de Kralingers tegen de Friezen.

Vanaf 19:45 uur hoor je live het wedstrijdverslag van Excelsior-sc Heerenveen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop is de commentator in Kralingen. Dennis van Eersel presenteert het programma, dat om 19:00 uur begint en tot 22:00 uur duurt.

LIVE: Excelsior - sc Heerenveen 2-0

12' 1-0 Ali Messaoud

42' 2-0 Luigi Bruins

Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Schouten, Messaoud, Koolwijk; Edwards, Omarsson, Bruins