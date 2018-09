Deel dit artikel:











'Papendrecht is aangeslagen en in shock' De vlag op het gemeentehuis in Papendrecht waar de persconferentie plaatsvond hangt halfstok Persconferentie in Papendrecht Witte tent voor het huis aan de Cremerstraat in Papendrecht

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke zegt dat heel Papendrecht in shock is door het drama aan de Cremerstraat. De dood van het gezin, vader, moeder, zoon en dochter, heeft iedereen geraakt, zei hij tijdens de persconferentie over het drama.

"Ik kan u niet vertellen hoe wij ons voelen", ging de burgemeester verder. "Iedereen is in shock. Ook de buurtbewoners die de lichamen hebben zien liggen. Sommige buurtbewoners hebben zelfs geholpen bij het reanimeren." Moerkerke keek ook naar de rol van de hulpverleners. "Het is voor hen al de tweede keer in korte tijd dat zij met dit soort verdriet geconfronteerd worden", legde hij uit. Korte tijd geleden moesten de hulpdiensten in Papendrecht een jongetje van drie jaar oud uit het water halen . Vragen Moerkerke deed verder een oproep aan de media om gepaste afstand te houden tot de mensen in de Cremerstraat. Moerkerke deed verder een oproep aan de media om gepaste afstand te houden tot de mensen in de Cremerstraat. "Het onderzoek is gaande. U heeft vragen. Wij hebben die ook", ging Moerkerke verder. "Had dit voorkomen kunnen worden?"