Deel dit artikel:











Eerland uitgeschakeld op EK tafeltennis Britt Eerland

Britt Eerland is zaterdag er niet in geslaagd om de kwartfinale op de Europese kampioenschappen tafeltennis te halen. De Schiedamse verloor in het Spaanse Alicante tijdens de derde ronde met 4-1 van Sofia Polcanova in vijf games: 11-9, 11-5, 11-13, 11-2 en 11-8.

Tijdens de EK versloeg Eerland in de eerste ronde de Wit-Russische Alina Nikitchanka met 4-0. Een ronde later was de Schiedamse tafeltennisster met 4-3 te sterk voor Natalia Partyka uit Polen. Niet veel later was het toernooi ook voor de Nederlandse Li Jie voorbij. Sabine Winter uit Duitsland had zes games nodig tegen Jie: 11-3, 12-10, 7-11, 9-11, 11-8 en 11-9.