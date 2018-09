'Onzin om link te leggen tussen Piet Hein en slavernijverleden'

De Hollandse zeeheld Piet Hein speelde geen enkele rol bij de slavenhandel in de Gouden Eeuw. Dat heeft wetenschapsjournalist en schrijver Simon Rozendaal gezegd in het radioprogramma Chris Natuurlijk. "Hij was al dood toen Nederland met de slavenhandel begon."

De afgelopen jaren zijn de personen als Jan Pieterszoon Coen, Piet Hein en Witte de With onder vuur komen liggen over hun rol tijdens het koloniale verleden. Ook in Rotterdam is dat het geval. Het kunstcentrum Witte de With verandert de naam vanwege de geschiedenis van hun naamgever.

Ook in Rotterdam wordt onderzoek gedaan naar de achtergronden van beroemde Rotterdammers zoals Piet Hein. Daarom komt er een bordje bij het beeld van de veroveraar van de zilvervloot in Delfshaven.

Foute zeehelden

"Die discussie is op gang gekomen na een actie van de groep Grauwe Eeuw tegen Pieterszoon Coen", legt Rozendaal uit, die een boek schrijft over de geschiedenis van Delfshaven en zeeheld Piet Hein. "Coen heeft zich absoluut schuldig gemaakt aan genocide. Maar hij was de spreekwoordelijke 'rotte appel'. Dat hij fout was, wil niet zeggen dat alle zeehelden van destijds verkeerd waren."

Volgens Rozendaal is het onmogelijk dat Hein een rol heeft gespeeld bij de slavenhandel. "De reden is heel simpel. Nederland is in 1636 begonnen met slavernij. Toen was Piet Hein al zes jaar dood. In andere landen was al sprake van slavenhandel, maar daar moest Hein juist helemaal niets van hebben."

Rozendaal vertelt het verhaal dat Hein in 1627 voor de kust van Brazilië twee Portugese schepen veroverde. Er waren slaven aan boord. Hij heeft ze vrijgelaten, "Mogelijk komt dat doordat Piet Hein zelf ook negen jaar lang gevangen heeft gezeten", gaat Rozendaal verder. "Hij werd gevangen gehouden in Zeeuws-Vlaanderen en op Cuba. Mogelijk komt de mildheid naar slaven in indianen daarvandaan."

Simon Rozendaal geeft op 29 september een lezing over Piet Hein in de Pelgrimsvaderkerk in Dehlshaven. Ook dan gaat het over het koloniale verleden, slavernij en piraterij in de lezing Piet Hein; zeeheld of piraat?