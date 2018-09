Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis te sterk in derby

Excelsior Maassluis heeft zaterdag in de tweede divisie de regioderby tegen Barendrecht met overtuigende cijfers gewonnen. De Tricolores zegevierde met 3-0. Daan Blij (2x) en Stephan Kruithof waren trefzeker voor de ploeg uit Maassluis.

Na vijf duels heeft Excelsior Maassluis, dat woensdag in de beker PSV ontvangt, zeven punten gepakt en staat het team achtste. Barendrecht is elfde met zes punten uit vijf wedstrijden.

Maar Jong Sparta doet het nog beter dan de twee regioploegen. De belofteploeg versloeg Spakenburg op Het Kasteel met 2-0 door treffers van Ilias Alhaft en Youssef El Kachati. Jong Sparta vindt zichzelf terug op de vijfde plaats van de ranglijst met negen punten.

Derde divisie zaterdag

ASWH kende in de derde divisie een goede generale repetitie voor het bekerduel tegen Eemdijk. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht won met 2-0 van VVOG uit Harderwijk. Het team staat na vijf wedstrijden met zeven punten in de middenmoot. SteDoCo pakte op het eigen terrein een punt tegen Jong FC Groningen (1-1). SteDoCo bevindt zich in het linkerrijtje met acht punten.

Hoofdklasse A

Smitshoek wist als enige regioploeg in de hoofdklasse A te winnen. De Barendrechtse formatie stuurde FC Rijnvogels met een 3-1 nederlaag terug naar Katwijk. De oranjehemden hebben na vier duels zes punten en staan net in het linkerrijtje.

Andere uitslagen:

VV Capelle - FC 's-Gravenzande 0-1

SC Feyenoord - AVV Swift 2-3

Ter Leede - Zwaluwen 3-1

Nootdorp - XerxesDZB 1-1

sv DFS - Spijkenisse 2-2