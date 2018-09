Nachtmetro toch op volle snelheid door Spijkenisse

Inwoners van Spijkenisse zijn boos omdat de nachtmetro sneller gaat rijden. Bij wijze van proef rijdt de metro nu later door tot Spijkenisse-Centrum en vervolgens op lage snelheid en zonder lichten naar het eindpunt. Nu wordt de proef met een jaar verlengd en gaat de metro op volle snelheid met passagiers door Spijkenisse rijden.

Omwonenden klagen over de geluidsoverlast die dat gaat geven. De nachtmetro rijdt als proef in de nachten van vrijdag en zaterdag door tot twee uur 's nachts. De proef zou eind dit jaar stoppen, maar wordt nu met een jaar verlengd. Volgens de RET zijn er geen extra klachten binnengekomen over geluidsoverlast.

Voorwaarden

Omwonenden hadden aangegeven de extra nachtritten niet erg te vinden, maar voorwaarden te willen stellen.

De RET had met de gemeente Nissewaard afgesproken dat passagiers bij station Spijkenisse-Centrum uitstappen en de lege metro’s met ‘slechts’ 35 kilometer per uur en gedoofde lichten doorrijden naar het eindpunt achter station De Akkers.

Volle snelheid

Nu wil de RET van die voorwaarden af en heeft met de Metropoolregio afgesproken dat de metro’s volle snelheid houden. Ook mogen reizigers op de stations Heemraadlaan en De Akkers nog uitstappen.

Bewonersvereniging Omgeving Heemraadlaan (BOH) is boos en verbijsterd en heeft tijdens een bijeenkomst aangegeven dat omwonenden zonder de eerdere voorwaarden flink last gaan krijgen van de metro. Dat terwijl er maar een klein aantal reizigers gebruik maakt van de nachtritten.

Volgende week woensdag spreken omwonenden in tijdens een vergadering van de Metropoolregio.