Schiedam heeft een nieuwe omroep: Schie FM - TV - Online

Na jaren van onenigheid tussen verschillende spelers heeft Schiedam eindelijk één nieuwe lokale omroep voor televisie, radio en online. Zaterdagochtend werd de nieuwe naam onthuld: Schie.

Burgemeester Lamers opende de festiviteiten rond de start van de nieuwe omroep in het tv-pand aan het Broersveld. De radio-uitzendingen blijven uit het Wennekerpand komen. De nieuwe lokale omroep is ontstaan uit Look TV, Pop-Up TV, de Stadsomroep en Radio Schiedam.

Het is de bedoeling dat Schie FM - TV - Online een professionelere organisatie wordt. Er zal ook met RTV Rijnmond nauw worden samengewerkt. De meeste vrijwilligers die actief waren bij de verschillende omroepen gaan mee naar Schie.