Frivool Excelsior weer onnodig naar een gelijkspel

Excelsior heeft zaterdag in eigen huis weer geen overwinning kunnen boeken. De Kralingers speelden met 3-3 gelijk in een vermakelijk duel tegen sc Heerenveen. Het Friese team kwam pas in de laatste minuut van de blessuretijd op gelijke hoogte.

Het team van trainer Adrie Poldervaart speelde tegen sc Heerenveen een prima eerste helft. Na twaalf minuten kwam Excelsior op voorsprong via een intikker van Ali Messaoud, die een voorzet van Jeffry Fortes prima afrondde (1-0). Even later had de rechtsback van de Rotterdammers de score kunnen verdubbelen een kopbal, maar Warner Hahn redde voor sc Heerenveen de meubelen.

De tweede Rotterdamse goal viel drie minuten voor de rust. Luigi Bruins mocht ver buiten het strafschopgebied uithalen en liet met een droge schuiver Hahn kansloos (2-0).

Vermakelijke tweede helft

Na de rust kwam sc Heerenveen beter uit de kleedkamer en maakte de ploeg al snel gelijk via een kopbal van Dave Bulthuis (2-1). Excelsior stelde echter al snel orde op zaken via Messaoud. Hij ramde in de 51e minuut de 3-1 keihard achter Hahn.

Excelsior was na deze goal er zeker nog niet, want net voor het uur kopte Morten Thorsby namens sc Heerenveen raak (3-2). Na deze aansluitingstreffer golfde het spel op en neer in een leuke tweede helft. Daarin had Marcus Edwards enkele fraaie dribbels in huis en schoot Fortes via Kik Pierie op de paal.

Net als vorige week tegen Willem II wist Excelsior ook tegen sc Heerenveen de voorsprong niet vast te houden. In de laatste minuut zorgde invaller Jizz Hornkamp met zijn doelpunt voor de anti-climax (3-3).

Excelsior - sc Heerenveen 3-3 (2-0)

12' 1-0 Ali Messaoud

42' 2-0 Luigi Bruins

49' 2-1 Dave Bulthuis

51' 3-1 Ali Messaoud

59' 3-2 Morten Thorsby

90+2' 3-3 Jizz Hornkamp

Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Schouten, Messaoud (83' Hadouir), Koolwijk; Edwards, Omarsson (83' Mahmudov), Bruins (90+1' Hornkamp)