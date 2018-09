Binnenland pakken Super Cup tegen Grasshoppers

Binnenland vorig seizoen in eigen huis tegen Grasshoppers

De basketbalsters van 4Consult/Binnenland zijn zaterdag het seizoen begonnen met het winnen van de Super Cup. Het Barendrechtse team won in Katwijk met 60-59 van landskampioen Solar-systemen Grasshoppers.

De ploeg van coach Joost van Rangelrooy, die eerder Binnenland over zijn hoede had, begon goed aan de wedstrijd. Binnenland sloot het eerste kwart met 17-10 voorsprong af. De Barendrechtse dames gingen met een stand van 29-30 de rust in.

Binnenland sloot het derde kwart nog met een 43-40 voorsprong af. Grasshoppers knokte zich in het vierde en laatste kwart echter sterk terug. De Katwijkse basketbalsters kwamen zelfs met 59-56 aan de leiding. Maar Binnenland maakte deze achterstand alsnog ongedaan en pakte de Super Cup (59-60).