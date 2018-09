Overige sporten: eerste veldnederlaag voor PKC

De korfballers van PKC/SWKGroep hebben zaterdag in de ereklasse B van het veldkorfbal de eerste nederlaag geleden. Op bezoek bij DVO/Accountor in Bennekom verloor de Papendrechtse formatie met 19-17.

Ook DeetosSnel kon niet winnen. Koploper TOP/SolarCompleet uit Sassenheim zegevierde in eigen huis met 22-16 van de ploeg uit Dordrecht.

Na drie wedstrijden staat PKC op de derde plaats van de ereklasse B met vier punten. DeetosSnel is de nummer vier met twee punten uit drie duels.

Badminton

TFS Barendrecht boekte op bezoek bij Van Zijderveld in Amstelveen een 5-3 overwinning, waardoor de ploeg in de eredivisie op een zevende plaats te vinden is met tien punten uit drie wedstrijden.

Tafeltennis

In de eredivisie heren van het tafeltennis kon Scyedam in Klazienaveen niet winnen van Itass DTK'70. De Schiedamse ploeg ging met 5-1 onderuit. Scyedam is zevende met drie punten uit twee wedstrijden.