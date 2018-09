Offensief tegen 'supermarkt van de criminaliteit' Spaanse Polder

"Een supermarkt voor de onderwereld", zo omschrijft burgemeester Lamers van Schiedam de Spaanse Polder en de aangrenzende 's-Gravelandse Polder. Samen met collega Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaat hij het bedrijventerrein 'zuiveren' en heroveren op de onderwereld.

De twee gemeenten trekken al een paar jaar samen op in de strijd tegen de welig tierende onderwereld in het gebied. Onlangs werd al een vergunningsplicht voor autoverhuurbedrijven afgekondigd. De eerste malafide bedrijven hebben hun biezen al gepakt. "We moeten nu doorpakken", zeggen de twee burgervaders in koor.

Vooral autobedrijven en daaraan gelieerde bedrijven maken het bont. "Er worden hier auto's verhuurd, maar niet aan toeristen", zegt Aboutaleb, "er worden geheime ruimtes ingebouwd, er worden auto's geleverd voor criminele acties, er is drugs, illegale bordelen, zwart geld, kortom: tijd voor actie."

Sloopactie

Met een symbolische sloopactie gaven de burgemeesters zaterdagmiddag in de stromende regen een visitekaartje af. "Het is het grootste bedrijventerrein van Nederland en het moet weer een plek worden voor bonafide bedrijven", legt Lamers uit. "Er zitten al tal van goede bedrijven, denk aan Poly Plastic, Schmidt Zeevis, Verstegen," vertelt Aboutaleb. "Het is een gewilde plek, de grond is schaars en duur dus we willen een hoogwaardig gebied ontwikkelen", zegt Aboutaleb.

Malafide

Inmiddels hebben de gemeenten en de politie ook een kantoor geopend in het broeinest, aan de Galateestraat 7. "Die aanwezigheid vinden de malafide zaakjes niet prettig, we pakken nu door", zeggen de burgemeesters nadat ze een muurtje omver hebben getrokken.