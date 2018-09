Krimpen viert 25 jaar 'vriendenband' met Hongaarse gemeente

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel en burgemeester László Domonyi van de Hongaarse gemeente Kiskőrös hebben zaterdag een gedenktegel onthuld op het raadhuisplein. Ze vierden dat tussen beide gemeenten al 25 jaar een stedenband bestaat.

“Het is bijzonder dat we al een kwart eeuw een zusterband hebben”, zegt burgemeester Martijn Vroom. “We kunnen inmiddels wel spreken van een vriendenband. Toen we 25 jaar geleden contact zochten met Kiskőrös, was dat echt bedoeld om hulp te bieden. De situatie in Hongarije was heel anders dan nu. Inmiddels zijn we gelijkwaardige gemeenten.”

De afgelopen dagen hebben delegaties van allebei de gemeenten elkaar ontmoet en gepraat over de werking van de lokale democratie.

Op een bijeenkomst zaterdag benadrukte de Hongaarse ambassadeur András Kocsis het belang van de stedenband op economisch, cultureel en sociaal gebied.