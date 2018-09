Excelsior-trainer Poldervaart: 'Liepen te klootzakken bij goals Heerenveen'

Adrie Poldervaart zag Excelsior een voorsprong van twee doelpunten weggeven tegen sc Heerenveen (3-3). De Friese viel gelijkmaker in de laatste minuut van de blessuretijd. De trainer van de Kralingers vindt dat zijn ploeg meer goals had moeten maken.

Net als vorige week tegen Willem II speelde Excelsior onnodig gelijk. Poldervaart is van mening dat Excelsior liep te 'klootzakken' bij de goals van Heerenveen: "Dat is de harde conclusie. We missen vier punten die heel belangrijk zijn voor Excelsior. We moeten meer inhoud krijgen en betere keuzes maken, zodat we niet elke week dit verhaal hebben."

Maar de trainer van de Kralingers zag ook een hoop goede dingen van zijn ploeg: "Het is jammer dat we deze wedstrijd zo afsluiten. Ik vind onszelf te kort doen."

