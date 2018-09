Van Persie kopt Feyenoord laat naar overwinning tegen Utrecht

Feyenoord heeft zondagmiddag in de eigen Kuip FC Utrecht met 1-0 verslagen. Robin van Persie kopte zijn ploeg drie minuten voor tijd naar de overwinning tegen de ploeg van Dick Advocaat, die vandaag voor het eerst op de bank zat. Feyenoord staat daardoor voorlopig op de derde plek in de eredivisie.

In het eerste kwartier gebeurde er niet heel veel in de regenachtige Kuip. Robin van Persie kreeg wel twee schotkansen, maar die werden niet écht gevaarlijk. Zo'n tien minuten later kreeg de aanvoerder van Feyenoord een betere kans. Aan de rechterkant van het strafschopgebied kapte hij zijn tegenstander uit en schoot hij met links op het doel. Maar zijn bal belandde over het doel van Utrecht-doelman David Jensen.

Kansenregen

Na een half uur spelen was het een wonder dat FC Utrecht overeind bleef. Feyenoord kreeg namelijk drie kansen op rij. Zo zag Van Persie zijn schot in de verdediging smoren, kreeg Berghuis een schotkans én kreeg Van Persie daarna nóg een kans op de openingstreffer. Dat schot ging echter naast.

Voor rust was de grootste kans ook voor Van Persie. Steven Berghuis draaide de bal met veel gevoel het strafschopgebied in. Van Persie kopte de bal in, maar zag zijn bal over het doel gaan. Daardoor werd er met 0-0 gerust.

Utrecht beter

Na rust werd FC Utrecht veel beter. De ploeg met nieuwe trainer Dick Advocaat voor het eerst op de bank, speelde beter en creëerde ook veel meer. Vrij vroeg in de tweede helft kreeg bijvoorbeeld oud-Feyenoorder Simon Gustafson een goede kans. Hij schoot op de rand van het strafschopgebied via een Feyenoorder naast.

Verlossende goal

Feyenoord kreeg via Steven Berghuis en de ingevallen Nicolai Jørgensen daarna weer een aantal kansen. Maar die kansen leverden geen goals op. Het was uiteindelijk Robin van Persie die Feyenoord in de absolute slotfase een grote dienst bewees. Uit een voorzet van Jeremiah St. Juste kopte de aanvaller raak: 1-0.

In de laatste minuten probeerde Utrecht nog wat te forceren, maar bleven de punten in Rotterdam-Zuid.

Scoreverloop

87' 1-0 Robin van Persie

Opstelling Feyenoord

Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra (Jørgensen 62'), Vilhena; Berghuis, Van Persie (Tapia 88'), Larsson.