Volg Feyenoord-FC Utrecht bij RTV Rijnmond

Feyenoord krijgt zondagmiddag FC Utrecht in De Kuip op bezoek. Een overwinning tegen de ploeg uit de Domstad zou het team van trainer Giovanni van Bronckhorst zeer gelegen komen. Uiteraard is RTV Rijnmond op allerlei manieren bij dit duel aanwezig.

Radio

Zoals je van ons gewend bent, kun je het wedstrijdverslag van Feyenoord-FC Utrecht live volgen in Radio Rijnmond Sport. Het programma begint al om 12:00 uur en wordt gepresenteerd door Bart Nolles. Vanaf 12:15 uur zullen commentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel het commentaar bij de wedstrijd voorzien. Radio Rijnmond Sport duurt tot 17:00 uur.

Televisie

Bovendien zullen we bij het Maasgebouw in een extra aflevering van Sportclub Rijnmond vooruitblikken op Feyenoord-FC Utrecht met bekende voetbalgezichten en supporters van Feyenoord. Die uitzending begint om 11:00 uur. Bischop presenteert de show. Sportclub Rijnmond is ook op onze Facebook-pagina te bekijken.

Online

Verder zie en lees je de interviews op Feyenoord-FC Utrecht zo snel mogelijk op onze sociale media en website. Ook wordt een liveblog tijdens het duel bijgehouden.