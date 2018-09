Herman den Blijker neemt restaurant van François Geurds over

Topkok François Geurds heeft zijn restaurant FG Bistro in het Rotterdamse Lloydkwartier verkocht aan Herman den Blijker. Zijn andere zaken aan de Hofbogen in Rotterdam houdt hij. "Soms moet je inkrimpen om door te groeien", laat Geurds weten.

FG Bistro was het eerste restaurant van de chef-kok, die furore maakte met zijn moleculaire kookkunst. Het ging in 2009 open, had vrijwel meteen een Michelinster te pakken en was vernoemd naar de vrouw die hem leerde koken: zijn moeder Ivy.

In 2013 moest Geurds de naam van zijn zaak wijzigen, omdat een Brits concern met onder meer restaurant The Ivy die claimde. Hij koos voor een nieuwe naam met zijn initialen FG.

Aan de Hofbogen heeft Geurds nu nog drie zaken: FG Restaurant (twee sterren), FG Food Labs (een ster) en FG Chocolate Room.

"Voordat de verkeerde praatjes de wereld ingaan: van een faillissement van FG Bistro is geen sprake, van een sluiting door personeelstekort evenmin", schrijft Geurds op Facebook. "Onze amibtie is onverminderd groot. Kwaliteit staat echter boven kwantiteit. Meer is niet per se beter."

De nieuwe eigenaar van FB Bisto, Herman den Blijker, is bekend van tv-programma's als Herrie in de Keuken en commercials voor een bekend groentemerk. Hij heeft sinds begin jaren negentig verschillende restaurants in Rotterdam geëxploiteerd, waaronder De Engel, Zeezout en Las Palmas.

Onder welke naam hij zijn nieuwe etablissement in het Lloydkwartier gaat runnen is nog niet bekend.