Deel dit artikel:











Stomdronken chauffeur rijdt in op motoragent De Dordtselaan (archieffoto)

Een agressieve automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag ingereden op een motoragent. Dat gebeurde op de Dordtselaan in Rotterdam. De chauffeur was dronken en had drugs gebruikt.

De 32-jarige motoragent reed over de Dordtselaan toen er vanuit een parkeervak een personenauto zonder verlichting de weg op kwam. Door scherp weg te sturen kon de agent een ongeluk maar net voorkomen. Daarna wilde hij de bestuurder van de auto aanspreken op zijn gedrag en sommeerde hem om de auto op de stoep te parkeren. In plaats daarvan gaf de chauffeur gas en reed op de motoragent in. De agent wist opnieuw een botsing af te wenden door snel weg te rijden. Zijn belager raakte alleen een geparkeerde auto. Daarna verliet hij zijn wagen en rende weg. Korte tijd later kon de 29-jarige man in de omgeving worden aangehouden. Op het politiebureau bleek hij zo dronken dat er geen blaastest kon worden afgenomen. Er werd een arts opgeroepen voor een bloedproef.



De man zit vast voor verhoor. Hij had geen rijbewijs. De politieman heeft aangifte gedaan van poging doodslag.