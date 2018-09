Deel dit artikel:











Festival hoopt op financiële steun na fiasco door slecht weer Foto: Fleur Beerthuis

De organisatie van Djemaa el Fna vreest voor het voortbestaan van het Rotterdamse festival nu het evenement dit jaar grotendeels in het water is gevallen. Stichting De Loodsen wil een gesprek met de gemeente en andere partijen over steun.

Vrijdagmorgen werden veel kramen van het festival in het Museumpark omver geblazen door de harde wind. Vrijdagavond kon Djemaa el Fna daardoor alleen in afgeslankte vorm open. Voor zondag is het evenement helemaal afgelast. "Na vijf succesvolle edities heeft het slechte weer dit jaar zijn tol geëist", laat de organisatie weten. "Natuurlijk houd je rekening met minder goed weer, maar dit hebben we niet voorzien. Omdat je reserves opraken door zo'n editie, kun je in de toekomst geen risico's meer nemen." De Loodsen hoopt dat het concept van het festival de kans op extra ondersteuning groter maakt. "Djemaa el Fna brengt mensen van alle culturen bij elkaar. De diversiteit van onze stad wordt weerspiegeld op het festival. We bieden een plek aan bezoekers, ondernemers en artiesten die je bij weinig andere festivals terugziet."