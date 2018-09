ARCHIEF RIJNMOND 16 sept 2018 – Kwaad om niks

Afgelopen week ben ik bij herhaling kwaad geweest om niks.Ik ben meermalen met een futiele aanleiding zo ongeveer uit mijn vel gesprongen.

Eerste voorval.

Mijn vrouw vroeg of ik even koffie kon halen nu ik toch de deur uit was. Sta ik in de Albert Heijn voor een groot schap koffie in allerlei verschillende verpakkingen, voel ik de frustratie al komen. Veel te veel keus. Welke moet ik hebben? Ik drink zelf geen koffie en ik ben al eens met iets thuisgekomen dat niet goed was.

Zijn het nou koffiepads, van Senseo, die ik moet hebben? Ik kan geen foto maken van het schap en die even aan mijn vrouw appen want op deze diepte in de supermarkt heb ik geen bereik.

Ik gok op die koffiepads.

Maar zodra ik de kassa voorbíj ben, realiseer ik me dat dit precies de vergissing is die ik een vorige keer óók heb gemaakt.

Ik moet geen pads hebben maar cups.

Met de pads naar de retourbalie en terug de winkel in op zoek naar koffie-cups.

Welke cups? Verschillen die dingen in maat?

Ik gok op een merk, meld me daarmee bij de retourbalie, reken af en ga naar buiten om er een fotootje van te maken en die aan mijn vrouw te sturen.

Per kerende app krijg ik te horen dat het de verkeerde zijn.

Inwendig vervloek ik het hele koffieschap. Wat zeg ik? De hele consumptiemaatschappij. En de rest van de wereld en mijn eigen leven erbij.

Godverde-godverde-godverde-godverde-godverde-godver!

Ik haal nooit meer koffie!



Tweede voorval.

Ik lig thuis op de bank een cd door te luisteren met allemaal historische opnames. Om te weten wáár ik precies naar luister lees ik in het cd-boekje de toelichting mee. Maar in plaats van track voor track informatie te geven, hebben ze er in dat boekje een doorlopend verhaal van gemaakt, en de opnames worden niet behandeld in de volgorde waarop ze op die cd staan. Waardoor ik steeds moet zoeken waar nou de artiest wordt genoemd van het nummer dat ik luister. Wat een sukkels! Godver!

Iets in mij heeft zin om het cd-boekje doormidden te scheuren en die cd zo in de afvalbak te pleuren.

Er vaart een redeloze woede in me die het zoeken naar de juiste naam in dat tekst-oerwoud natuurlijk alleen nog maar moeilijker maakt.

Derde voorval.

Ik krijg van de administratie van Rijnmond een vraag over mijn laatste kilometer-declaratie. Ik ga nog weleens op pad voor de radio, en de gemaakte kilometers kan ik declareren. Alleen: op het formulier van augustus heb ik iets ingevuld iets dat niet lijkt te kloppen. De bestemming die ik heb genoemd is aanzienlijk minder ver dan wat ik heb opgegeven. Ja, ik weet dat ik die bewuste dag twee plekken achter elkaar heb aangedaan, maar de vakjes van het declaratieformulier zijn zo klein dat ik mijn opgave weleens simplificeer. Zo ook nu.

Dat meld ik, maar intussen is er al zo ongeveer stoom uit mijn oren gekomen. Die vreselijke pennenlikkers van de administratie ook, die dorhoofden! - zo begint er iemand in mij te tieren. Laat ze die declaratie in hun reet steken! Weet je wat: waarom neem ik niet meteen ontslag?!

Drie keer een kleine aanleiding en een grote golf van boosheid.

Een boosheid die ik nauwelijks ventileer, die ik nauwelijks naar buiten laat komen, maar toch.

Hij is er wel, en hij overspoelt me even.

Wat overdreven allemaal, ik hoor het u denken.

Nou, dat dacht ik zelf ook.

Normaliter word ik niet zo snel boos.

Ik zeg weleens: mijn best ontwikkelde spieren zijn mijn schouder-ophaal-spieren.

Maar blijkbaar schort er momenteel wat aan mijn frustratietolerantie.

Ik weet wel wat het is.

Het gaat al maanden niet heel goed met me.

Er komt iets te veel samen.

Ik heb wel vaker aan het begin van de zomer last van enorme vermoeidheid. Verder is depressiviteit een rode draad in mijn bestaan. Dat mijn vrouw drie maanden geleden een enkel brak, maakte het huiselijke leven er niet makkelijker op. En dan die hitte steeds. Terwijl ik het toch al zo gauw warm heb.

Ik zit al een tijdje dicht tegen mijn plafond aan.

En ja, dan kunnen kleine ergernisjes eventjes heel groot worden in je hoofd.

Maar wat ik nou zo wonderlijk vind: dat er meestal toch óók een gezonde waarnemer in dat hoofd zit. Iemand die vanaf de zijlijn de boel bekijkt en verstandig commentaar levert. Die bijvoorbeeld snel doorheeft dat een bepaalde emotionele reactie echt buitenproportioneel is. Dat iets onredelijk is. En die dat als het ware ook zegt. En die mij relativerend toespreekt dat dit allemaal maar tijdelijk is. Dat het weer over gaat.

Soms denk ik: stel je voor dat je zo’n gezonde waarnemer niet hebt. Of dat je zit opgescheept met een óngezonde waarnemer.

Dan ben je pas echt in de aap gelogeerd.







SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost



2. Sail away – Joy



NACHT VAN DE KAAP & MEER

3. Respect – Shirma Rouse

4. Ik hou van alle vrouwen – Pierre van Duijl

5. Ik hou van alle vrouwen – Hans de Booij

6. Ik hou van alle vrouwen – Rum

7. Een verklaring – JH Speenhoff

8. De Dorus Sex Tango – Dorus

9. Hup daar is Willem met de waterpomptang – Theo Braams & Harry-Jan Bus

10. De Fabeltjeskrant/Heb je last van wintertenen/Hup daar is Willem met de waterpomptang – De Bladblazers

11. De reus van Rotterdam – Simon Stokvis



AANKONDIGINGEN

12. Americanas – Metropole Orchestra Big Band