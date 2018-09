Politieman met goed geheugen zorgt voor arrestatie inbrekers

Een alerte politieman heeft zaterdag in zijn vrije tijd gezorgd voor de arrestatie van twee inbrekers. Het gaat om Rotterdammers van 16 en 19 jaar oud.

De agent zag in Zwijndrecht een auto rijden waarvan het kenteken hem bekend voorkwam. Op een briefing was de wagen genoemd, omdat hij was gebruikt bij inbraken.

De politieman zocht meteen contact met collega's die aan het werk waren. Zij zagen de wagen rijden op de Diepenbrockstraat. Er zaten vier personen in, die allemaal uit de auto vluchtten toen de politie een stopteken gaf.

Twee verdachten konden direct worden aangehouden. Naar de anderen wordt nog gezocht.

In de auto vonden de agenten inbrekersgereedschap. De dieven hadden die dag geprobeerd om hun slag te slaan in de Diepenbrockstraat, maar de inbraak was door de bewoner opgemerkt. Daarna waren de mannen vertrokken.

De auto is in beslag genomen.