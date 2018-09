Deel dit artikel:











'Karsdorp uit selectie gezet en staat voor vertrek bij AS Roma'

Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp is uit de selectie van AS Roma gezet. Roma-trainer Eusebio Di Francesco en Karsdorp zouden een aanvaring hebben gehad rondom de Champions League wedstrijd tegen Real Madrid. Dat melden Italiaanse media, zoals bijvoorbeeld La Gazzetta dello Sport. De Romeinse club zou zelfs een verkoop in januari overwegen.

AS Roma neemt het zondag op tegen Bologna en dan zal de vleugelverdediger dus geen deel uit maken van de selectie. De andere Nederlander, Justin Kluivert, staat wel in de basis bij de Romeinen. De clubleiding van AS Roma zou ook ontevreden zijn over de manier hoe Karsdorp traint. De oud-rechtsback van Feyenoord begon het seizoen wel aardig. Na zijn slepende kruisbandblessure maakte hij weer zijn minuten voor Roma. Het is niet duidelijk of Karsdorp zelf uit Rome wil vertrekken. Hij heeft nog een contract tot en met de zomer van 2022.