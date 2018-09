Deel dit artikel:











Knuffels en bloemen voor slachtoffers familiedrama Papendrecht Foto: Marlies Harting Foto: Marlies Harting

Tientallen mensen hebben knuffels, bloemen en tekeningen neergelegd bij het huis in Papendrecht waar zaterdag twee kinderen en twee volwassenen om het leven kwamen. De politie is ook zondag nog bezig met onderzoek in het pand. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gaat om een familiedrama.

In het huis brak zaterdagochtend brand uit. De brandweer vond de lichamen van de slachtoffers op de benedenverdieping. Het gaat om een man en een vrouw van 32 jaar oud en hun kinderen van 4 en 6 jaar. Er is vergeefs geprobeerd de slachtoffers te reanimeren. Niet alleen door hulpverleners, maar ook door buurtbewoners. Het gezin was bekend bij de politie en bij zorginstellingen. De man en de vrouw zouden op het punt staan om te scheiden. De kinderen zaten op basisschool IKC Beatrix in Papendrecht.