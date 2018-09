'Gio' over Feyenoord-Utrecht (1-0): 'Heel veel kansen gecreëerd'

Feyenoord is zondagmiddag ontsnapt aan nieuw punterverlies. In De Kuip kwam de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst drie minuten voor tijd op 1-0 door Robin van Persie. Dat was genoeg voor de overwinning. 'Gio' was na afloop vooral blij met de drie punten.

"Ik denk dat dit heel belangrijk is", begint hij tegenover RTV Rijnmond. "Vandaag was het zaak om na het gelijke spel van vorig week, om weer de winst te pakken. Als je de eerste helft ziet, spelen we uitstekend. We creëerden heel veel kansen om de score te openen. Dat doe je niet en dan was het enige minpuntje dat je jezelf niet beloond."

Moeizamere tweede helft

"De tweede helft was moeizamer, met minder kansen. We kregen wel een aantal grote kansen in de tweede fase van de tweede helft. We komen een paar keer goed weg in de omschakeling, waar Utrecht de ruimtes niet goed weet te bespelen.

Maar ik ben natuurlijk heel blij dat we drie minuten voor tijd de winnende goal maken met Robin, die een aantal goede schotkansen gehad heeft. Ik ben blij met de overwinning en met de 'nul' voor het eerst in dit seizoen in de competitie."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Giovanni van Bronckhorst.