De Afrikaanderwijk in Rotterdam heeft zondag tot twee keer aan toe een half uur zonder stroom gezeten.

Eerst ging het om 1200 aansluitingen die getroffen waren. Halverwege de middag was het opnieuw raak. Om 15:17 uur viel de elektriciteit uit bij 2900 aansluitingen.

Monteurs van netbeheerder Stedin hadden de stroomvoorziening ook dit keer een half uur later weer gerepareerd. In beide gevallen is de oorzaak van de stroomstoring een defecte kabel.