In het Oude Noorden van Rotterdam is zondag een slijterij overvallen. Halverwege de middag kwam een man de zaak aan de Jacob Catsstraat binnen en bedreigde de medewerkers met een mes.

Een medewerker van de zaak raakte volgens de politie gewond toen hij de dader uit de zaak wilde werken, maar het letsel valt mee.

Of er iets buit is gemaakt is nog niet bekend.