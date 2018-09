Hockeyers HC Rotterdam winnen bij Kampong

De hockeyers van HC Rotterdam hebben zondagmiddag met 1-2 gewonnen bij Kampong. De ploeg van Albert Kees Manenschijn kwam vroeg met 1-0 achter, maar herpakten zichzelf daarna knap.

In de zevende minuut liep Rotterdam al tegen een tegentreffer aan. Maar nog voor rust wisten de Rotterdammers die stand gelijk te trekken via een doelpunt van Diede van Puffelen.

In het derde kwart vielen er vervolgens geen treffers. In de 56e minuut wist Jeroen Hertzberger daarna de 1-2 uit een strafcorner te scoren. Het was zijn 400e doelpunt in zijn loopbaan.

Door de overwinning staat Rotterdam nu op de zesde plaats. Tot nu toe werden er 10 punten behaald.