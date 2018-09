Deel dit artikel:











Automobilist rijdt met BWM sloot in Foto: MediaTV

In Rotterdam-Zevenkamp is zondag een auto het water ingereden. Het ongeluk gebeurde op de Igor Stravinskisingel. De man die in de auto zat, bleef ongedeerd.

Getuigen melden dat hij op een parkeerplaats in het Wollefoppenpark hard rondjes reed en toen uit de bocht vloog, en zo met zijn auto in de singel terechtkwam. Het gaat om een ouder model BMW. De politie heeft de bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol. Een andere man die een agent beledigde is ook opgepakt en afgevoerd naar het politiebureau.