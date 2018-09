Festivals vallen in het water

Het was een slecht weekend voor festivals in Rotterdam. Djemaa el Fna in het Musempark en de Swan Market in Het Park gingen al niet door wegens het slechte weer. De buitenactiviteiten tijdens Proef de Hoek in Hoek van Holland zijn zondag ook afgelast.

Foodfestival Rotterdamse Kost in het Kralingse Bos ging ondanks de regen zondag wel door. Rond 15:00 uur stond de teller op 140 mensen. Organisator Brendo Festen durfde in de ochtend niet het raam uit te kijken. ''Dit was voorspeld en ik weet niet of dit naïviteit of bravoure was. Ik denk allebei.''

Ook de sous-chef van restaurant Asian Glories Tongpi Tse, ziet het festival in het water vallen. Het restaurant heeft een foodtent op Rotterdamse Kost. Desondanks blijft hij optimistisch en past de gerechten aan het weer aan. ''We kijken naar het weer. Nu hebben we speciaal soep van kippenboullion en garnalenravioli gemaakt.''