Politie: vader waarschijnlijk verantwoordelijk voor familiedrama Papendrecht

De 32-jarige vader is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor het familiedrama dat zich zaterdag afspeelde in een woning in Papendrecht. De politie heeft sterke aanwijzingen dat de man de twee kinderen en de vrouw om het leven bracht en vervolgens zichzelf van het leven heeft beroofd.

Het politieonderzoek is no steeds in volle gang, meldt de politie zondagavond. Voor de woning werden zondag knuffels en bloemen neergelegd. In het huis aan de Cremerstraat brak zaterdag kort voor 11:00 uur brand uit. De brandweer vond de lichamen van de slachtoffers op de benedenverdieping. Er is vergeefs geprobeerd de slachtoffers te reanimeren. Niet alleen door hulpverleners, maar ook door buurtbewoners. Het gezin was bekend bij de politie en bij zorginstellingen. De man en de vrouw zouden op het punt hebben gestaan om te scheiden. De kinderen zaten op basisschool IKC Beatrix in Papendrecht.