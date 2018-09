Rotterdams college gaat twee wekelijks de wijk in

Het Rotterdamse college gaat onder leiding van wethouder Kathmann elke twee weken een wijk in om in gesprek te gaan met de Rotterdammer. Dat heeft burgemeester Aboutaleb gezegd in debatcentrum Arminius.

"Wij gaan dan als college mee met wethouder Kathmann (Wijken) om te horen wat de bewoners belangrijk vinden. Daar gaan we beleid ook op aanpassen", zegt Aboutaleb.

De burgemeester hield een pleidooi om als politiek dichter bij de burger te staan, te luisteren en initiatief bij hen te laten.

Zelf gaat Aboutaleb vier tot vijf keer per jaar spreekuur houden in de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid, zo maakte hij al eerder bekend bij RTV Rijnmond . "Ik wil weten waarom die wijk achterblijft."

Jihad

De burgemeester ging in Arminius in gesprek met schrijver Mohamed El Bachiri, die zijn vrouw verloor bij een aanslag in Brussel en daarover het boekschreef. "Nu hoort u het ook eens van een ander", zei Aboutaleb verwijzend naar het woord Jihad.

"Toen ik vorig jaar iets zei over jihadisme en salafisme werd is bijna gelyncht. El Bachiri zegt eigenlijk hetzelfde als ik toen: Jihad is een te mooi woord om te laten kapen door terroristen."