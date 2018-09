Ig-Nobel absurdicavraag- en antwoordprijzen 2018 uitgereikt

Kannibalisme oftewel onze eigen soort opeten is vanwege de lage calorische waarde als dieet wél maar bij voedselgebrek weer niet een nuttige aanwendingsoplossing bij de naderende overbevolkingsproblematiek.

Bij de niersteenbestrijding kunnen wilde achtbaanritjes de pijnlijke kartelkristallen helpen afbrokkelen en verdwijnen.

Spuug blijkt inderdaad een probaat schoonmaakmiddel en dus gat in de markt.

Nachtelijke erecties en daarmee samenhangende impotentie-angst valt eenvoudig te controleren door voor het slapen gaan voorzichtig een strak postzegelrolstrengetje om de penis te schuiven of plakken.

En voor zover u dit nog niet wist het is op zeker vast komen te staan dat in de dierentuin niet wordt nage-aapt maar nagemenst door onze voorouders uit een ver evolutieverleden, Dit onweerlegbaar, hilarisch wetenschappelijk resultaat is dan weer getrokken na doorwrocht Zweeds-Nederlandse onderzoeksinspanningen.

Zie hier enkele winnaars-conclusies uit de vele inzendingen die meedongen naar de jaarlijkse Ig-Nobelprijs in de grote diversiteit aan absurde wetenschapscategoriën.

Onder de bezielende begeleiding van Natuur Historischmuseumdirecteur en mede jury-lid Kees Moeliker die ooit met zijn necro-homo-eenden-studie in de prijzen viel, kwamen er in de expertises voortplantingsgeneeskunde, voedsel- en warenwet-, probate sociologie en pdito leziervertier-wetenschap een tiental opmerkelijke zegevierende vorsers uit de Bostonbus.

Elk kregen zij de bijbehorende oorkonde, een oeflelijk stuk blik en tien biljoen Zimbabwaanse dollars, wat omgerekend net te weinig geld is voor eenvoudig fastfood-menu.

Onze mido-vlogger oftewewel 'man of mens in de ondergang'-lifestylevolger Jack F Kerklaan gaat maar weer 's op de vertegenwoordige van dit bizarre internationale genot- en genootschap, Kees Moeliker, aan om antwoord gegeven te krijgen op vragen die je normaliter niet stelt laat staan gesteld wilde horen of zien, maar waar wel verrassende antwoord op te verkrijgen vallen.........