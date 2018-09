R'dams jongste scooter- monteur runt garageboxzaak

De jongste telg uit de Rotterdams-Crooswijkse sleutelaarsfamilie Snoek, Laurens neemt de garageboxzaak van z'n broer Dennis aan de van Reyn- hoek Djeroekstraat over.

Het net achttienjarige monteurstalent zet de onbaatzuchtige 'veel voor weinig en ieder wat wils' Snoek-traditie voort.

De reparaties en desgewenst gereviseerde- maar ook nieuwe scootermodellen worden, rekening houdend met de klein bebebeursde clientele, steevast tegen behappelijkschappelijke prijzen weggezet.

Voordeeltjesvorsende vlogger Jack F Kerklaan crosst 's op de voormalige oud-Crooswijkse Rotterdamsestraat aan om te kijken hoe het de expansiedriftige familie en met name de kleine rappe sleutelaar in deze meedogenloze scooter-herstel en dito op- plus verkoopwereld het hoofd biedend zal vergaan.......