Ambulancemedewerkers zijn werkdruk zat: 'Wat mij betreft gooien we morgen de Brienenoordbrug plat'

De actiebereidheid onder medewerkers van de ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond neemt toe. Maandag houden ze stiptheidsacties om een betere cao af te dwingen. Maar werkonderbrekingen worden in de toekomst niet uitgesloten.

"We beginnen rustig en gaan ons netjes aan de brancherichtlijn houden", vertelt Pim Stomps van vakbond FNV. "We rijden niet harder dan vijftig, nemen geen vluchtstroken meer als de volgende rit al staat te wachten. Dat zal z'n effect hebben op het vervoer vandaag. We hebben toch al tekorten, dus de wachttijden zullen oplopen."

Al meer dan een jaar zijn de ambulancemedewerkers bezig om een nieuw cao af te sluiten, maar dat is nog niet rond. In juni leek er nog een akkoord te zijn tussen de vakbonden en de directie van Ambulancezorg Nederland. Daarin was afgesproken dat de ambulancemedewerkers er loon bij zouden krijgen. Maar een meerderheid van de vakbondsleden vonden het bod te mager en stemde het akkoord weg.

'We komen na 4,5 uur pas aankakken'

Nu zijn er dus nieuwe acties. Hoewel het begint met stiptheidsactie, blijft het daar niet bij als er geen akkoord komt, vertelt een van de ambulancebroeders.

"Wat wij van de bond hebben meegekregen is dat er een aantal stappen zijn die je eerst moet nemen. Anders zou je juridisch aangesproken kunnen worden. Vandaar dat we hiermee beginnen. Wat mij betreft gooien we morgen de Van Brienenoordbrug plat."

De broeder is boos omdat het door personeelsgebrek steeds vaker niet lukt om snel zorg te verlenen. "Ik heb met de kerst gehad, want zolang speelt het al, dat een mevrouw was gevallen. Ze had haar heup gebroken. Na 4,5 uur kwamen wij pas aankakken. Dat moet niet kunnen in dit land, dat gaat helemaal nergens meer over."

Puzzelen

Volgens een collega die in de nacht van zondag op maandag in de meldkamer werkte, is het probleem groot. In zowel de avond- en nachtdienst was er alleen genoeg personeel voor één wagen in plaats van de benodigde drie.

"Het is de hele nacht puzzelen en zoeken naar auto's. Met het gevolg dat je auto's van Vlaardingen naar Krimpen laat rijden en vervolgens van Rotterdam-Zuid naar Spijkenisse. Ze rijden zich helemaal de tandjes."

Het tekort aan personeel en de stiptheidsacties zullen daarom veel effect hebben op de wachttijden maandag. De acute zorg komt door de acties niet in gevaar. "Als elke seconde telt en je moet van verder komen is niet goed natuurlijk. Uiteindelijk kom je wel te laat."

In heel Nederland

Al maanden rijden de ambulances in Rotterdam rond met een oproep om bij hen te komen werken, maar effect heeft het niet. Toch nemen de ambulancebroeders het verpleegkundigen niet kwalijk:

"Wij verdienen minder dan mensen in het ziekenhuis. Daardoor zeggen mensen in het ziekenhuis: 'Ja daag, ik ga geen 250 euro per maand inleveren om op de ambulance te gaan rijden'."

Niet alleen in de regio Rotterdam-Rijnmond wordt actie gevoerd. Ook de ambulancediensten van zes andere regio's, waaronder Hollands-Midden, houden stiptheidsacties. "Het speelt in heel Nederland. De grote steden voelen daar wel het meest van, want daar is het dichter bevolkt en is er meer vraag naar ambulancevervoer."