School vangt leerlingen op na gezinsdrama Papendrecht Foto: MediaTV

Kinderen van basisschool IKC Beatrix in Papendrecht praten maandag in de klas over het familiedrama dat zich zaterdag afspeelde in het dorp. De twee kinderen die daarbij zijn omgekomen zaten op de school aan de Van der Palmstraat.

Naast de leerkrachten zijn er in de klassen pedagogisch medewerkers aanwezig. Ook aan de ouders is gedacht. Zij kunnen elkaar ontmoeten in de school. Daarbij is slachtofferhulp aanwezig, schrijft de school op Facebook. Alle ouders hebben van de school een brief gekregen, waarin staat wat de school voor hen kan betekenen. Ouders van klasgenootjes van de overleden kinderen zijn daarnaast door de school gebeld. Lees ook: Politie: vader waarschijnlijk verantwoordelijk voor familiedrama Papendrecht Zaterdag brak in de woning aan de Cremerstraat brand uit. In de woning vond de brandweer de lichamen van een gezin met twee kinderen. Vermoedelijk heeft de vader de twee kinderen en zijn vrouw om het leven gebracht en vervolgens zichzelf van het leven heeft beroofd. Er is vergeefs geprobeerd de slachtoffers te reanimeren. Niet alleen door hulpverleners, maar ook door buurtbewoners. Lees ook: Knuffels en bloemen voor slachtoffers familiedrama Papendrecht