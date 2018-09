Rob Jacobs te gast in FC Rijnmond

Oud-voetbaltrainer Rob Jacobs is maandagavond te gast in FC Rijnmond. Het 74-jarige voetbaldier schuift aan bij Ruud van Os, Sinclair Bischop en presentator Bart Nolles.

In de uitzending blikken de heren natuurlijk terug op het afgelopen voetbalweekend. Zo won Feyenoord op het nippertje nog van FC Utrecht en gaf Excelsior in de laatste minuten juist een voorsprong uit handen. Verder is er aandacht voor het gelijkspel van Sparta in Oss en de nederlaag van FC Dordrecht bij MVV.

Direct na de voetbaltalkshow begint Sportclub Rijnmond. Hierin is deze week een portret te zien van HC Rotterdam-speler Tristan Algera en zijn we bij een 'avondje Excelsior' rondom het thuisduel van de Kralingers met SC Heerenveen.

FC Rijnmond begint maandag om 17:15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.