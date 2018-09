Dordtse politie pakt drugsdealer op

De politie heeft een Dordtenaar opgepakt met 22 zakjes cocaïne op zak. De 22-jarige man liep zondag tegen de lamp bij een controle in de wijk Crabbehof.

De drugs waren verpakt in Pony Paks. Dat is duurzaam papier, speciaal gemaakt voor het houden van poeders. De naam op de verpakking verwijst naar de Amerikaanse filmklassieker Scarface uit 1983. Daarin weet een Cubaanse bootvluchteling zich langzaam op te werken in het cocaïne-circuit van Florida.

Het is de tweede dealer die de Dordtse politie deze maand van straat haalt. Tien dagen geleden rende een man weg toen hij agenten zag. Hij werd in het Wielwijkpark aangehouden met meer dan 50 zakjes cocaïne en bijna 50 zakjes heroïne.