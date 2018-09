'Groen' schoolplein in Rotterdam-Schiebroek met veel lawaai geopend

Water, zand en heuvels, het schoolplein van OBS De Wilgenstam in Rotterdam-Schiebroek ligt er vol mee. En daar zijn de leerlingen zo enthousiast over dat ze het maandag van de daken schreeuwden. Met een lawaaioptocht werd hun vernieuwde 'groene' schoolplein werd geopend.

Volgens de leerlingen is het schoolplein erg veranderd. "Er was toen alleen een klimrek en de hekken stonden er niet. Ook is er nu een waterkraan, slingertouwen en een grote kuil. Vroeger was het leeg en kon je er alleen rennen."

Ook Jeanine Barneveld, directrice van de school is blij met het vernieuwde schoolplein. "We hadden een beetje een Sahara voor ons gevoel. We hadden al een soort groen schoolplein, maar nu is het echt wat we al die tijd al wilden: klimtoestellen, water, waterpomp, heuvels, hutten. Het is echt een geweldig plein geworden."

Het plein is met de nieuwe speelplekken niet alleen leuker om te spelen, ook kunnen er nu natuurlessen gegeven worden. "De leerlingen verheugen zich echt elke dag weer om naar buiten te gaan", vertelt Barneveld. "Ze kunnen nu echt alles doen, wat ze willen doen."

Het vernieuwde schoolplein hoort bij de ingezette verduurzaming van de school. In 2011 werd het schoolgebouw voorzien van zonnepanelen, koude warmte opslag en een ventilatiesysteem dat zuurstof en CO2 reguleert.