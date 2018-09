Condoleanceregister voor slachtoffers gezinsmoord Papendrecht

De gemeente Papendrecht opent maandagmiddag een condoleanceregister voor de vrouw en twee kinderen die zaterdag slachtoffer werden van een gezinsmoord. Het register kan 's middags in het gemeentehuis aan de Markt getekend worden.

De omgekomen vrouw werkte als beleidsmedewerker armoedebestrijding bij de gemeente Alblasserdam. Daar was maandagmorgen een personeelsbijeenkomst belegd om hun collega te herdenken.

"Haar directe collega's waren enorm aangeslagen", vertelt een woordvoerder van de gemeente. Daar ligt een condoleanceregister die door de collega's van de omgekomen vrouw ondertekend kan worden.

Geschokt

Tot voor kort werkte de vrouw bij Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland. Zij laten weten diep geschokt te zijn en stil te staan bij het verlies.De omgekomen kinderen zaten op basisschool IKC Beatrix in Papendrecht. Daar werd maandagmorgen in de klas over het gezinsdrama gesproken. Buitenschoolse opvang Wasko, waar de kinderen heen gingen, schrijft op haar website dat ze geen woorden hebben en diep geraakt zijn.

Familiedrama

Zaterdag brak in een woning aan de Cremerstraat brand uit. In de woning vond de brandweer de lichamen van een gezin met twee kinderen. Vermoedelijk heeft de vader de twee kinderen en zijn vrouw vermoord en vervolgens zichzelf van het leven beroofd.

Geschokte buurtbewoners hebben zondag knuffels en bloemen neergelegd bij het huis. De verslagenheid in Papendrecht is groot.