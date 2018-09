Regen én zon zorgen voor mooie regenbogen in de regio

Ton van Steenbergen maakte deze foto van de watertoren in Klaaswaal

Er worden in onze regio deze maandag prachtige regenbogen gefotografeerd. Doordat het regent en tegelijkertijd de zon schijnt, ontstaat een van de mooiste natuurverschijnselen die er zijn.

De felle kleuren worden veroorzaakt door de weerspiegeling van het zonlicht in waterdruppels.

"Het zonlicht wordt gebroken, de zonnestralen weerkaatsen tegen de achterkant van de druppel en veranderen daarbij van richting", legt RTV-Rijnmond weerman Ed Aldus uit.

"Omdat verschillende kleuren allemaal een ander pad kiezen door de druppel, worden die kleuren gescheiden en zien we ze in een boogje naast elkaar."

Maar daarvoor moet de bui voorbij zijn en moet het opklaren. Een veelvoorkomend misverstand over een regenboog is ook het aantal kleuren dat men ziet: "Een regenboog heeft zeven kleuren en niet vijf zoals soms gedacht wordt. Het gaat om de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet."

Dubbele regenboog

Op sommige foto's is een dubbele regenboog te zien. "Die wordt veroorzaakt doordat lichtstralen twee keer tegen de achterkant van de waterdruppel kaatsen", legt Ed uit.

"De tweede regenboog is daardoor minder fel dan de eerste (en vaak niet te zien), maar tegelijkertijd zijn de kleuren omgekeerd van volgorde aan die van de eerste. Er is dus een soort spiegelbeeld van de kleuren die gaat van violet, naar indigo, blauw, groen, geel, oranje en dan rood. Van binnen naar buiten dus in plaats van van buiten naar binnen."

Het is vooral vandaag genieten geblazen van de regenbogen, vanaf dinsdag verandert het weerbeeld: de buien nemen af en het blijft de komende dagen droog.

