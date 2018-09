Deel dit artikel:











Ridderkerkse hoedenontwerpster wint NS-prijs Hoedenmaakster Erna Wouters met de winnende hoed De winnende hoed

De Ridderkerkse hoedenontwerpster Erna Wouters heeft de landelijke hoedenwedstrijd van de Nederlandse Spoorwegen gewonnen. Wouters was een van de dertien ontwerpers die door de NS is benaderd om een hoed te maken in het kader van Prinsjesdag.

De deelnemers lieten zich voor hun ontwerp inspireren door station Den Haag Centraal. De hoofddeksels zijn gemaakt van oud-NS-materiaal, zoals oude uniformen, gevonden voorwerpen en oude bekleding van stoelen in de treinen. Vervolgens was het aan het publiek om te beslissen wie de winnaar zou zijn. In de hal van station Den Haag Centraal waren de hoeden tot en met Prinsjesdag te aanschouwen. Daar stond ook een stembus, die vooral op Prinsjesdag volstroomde. "Veel mensen gebruikten deze laatste dag om nog even te stemmen", legt Wouters uit. "Het is leuk als belangstellenden enthousiast reageren op jouw hoed, maar er stonden ook mooie hoeden van collega-hoedenmakers. Dat maakte het wel spannend", zegt Wouters. Ook via Facebook konden reizigers hun stem uitbrengen op de mooiste hoed. "Daar kwamen veel reacties los." Vrijdag volgde het verlossende telefoontje: Wouters kwam als winnaar uit de bus. Zij liet onder meer de Barendrechtse Myra van de Korput achter zich.

Wouters is dolblij met de winst. Haar prijs? Een reisje naar modestad Parijs, mét de trein natuurlijk. "Dat vind ik echt super, ik kijk ernaar uit. Je hoopt natuurlijk wel dat jouw hoed de mooiste is, maar ik vond de keuze erg lastig. Er waren meer mooie hoeden." Alle hoeden die meededen aan de wedstrijd zijn tot eind oktober te zien in de wachtkamer van station Den Haag Centraal.