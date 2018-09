Alessandro Damen onder de lat in bekerduel Excelsior

Deel dit artikel:











Alessandro Damen staat in het bekerduel met NEC onder de lat bij Excelsior. Damen zat tijdens de eerste wedstrijden in de Eredivisie op de bank achter Sonny Stevens. ''Mocht er een keer iets zijn met Sonny, dan is het fijn om een keeper te hebben die ook wedstrijden op niveau heeft gekeept", zo beargumenteert de trainer van Excelsior de keuze voor Damen.

Liesklachten Koolwijk Aanvoerder Ryan Koolwijk - van 2011 tot en met 2014 actief namens NEC - moet het duel tegen zijn ex-werkgever mogelijk missen wegens liesklachten. ''Ik wil natuurlijk graag spelen tegen mijn oude club, maar ik moet wel verstandig zijn met deze klachten". zo zegt Koolwijk over zijn status voor het bekerduel van dinsdagavond. Aanvoerder Ryan Koolwijk - van 2011 tot en met 2014 actief namens NEC - moet het duel tegen zijn ex-werkgever mogelijk missen wegens liesklachten. ''Ik wil natuurlijk graag spelen tegen mijn oude club, maar ik moet wel verstandig zijn met deze klachten". zo zegt Koolwijk over zijn status voor het bekerduel van dinsdagavond. Voor Excelsior is de bekerwedstrijd tegen de eerstedivsionist de ideale mogelijkheid om de vervelende nasmaak van afgelopen weekend weg te spoelen. ''De conclusie was dat we meer moeten scoren en minder weg moeten geven bij dode spelmomenten", aldus Poldervaart over het 3-3 gelijkspel tegen sc Heerenveen. Het bekerduel tegen NEC wordt dinsdag om 20:45 uur gespeeld op het Van Dongen en De Roo Stadion en is live te volgen via Radio Rijnmond.