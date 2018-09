Terugluisteren: laatste Middag aan de Maas

Op vrijdag 21 september was de allerlaatste uitzending van het Radio Rijnmondprogramma Middag aan de Maas. Makers Marcia Tap en Marleen Verschoor namen met vaste gasten, luisteraars en collega's afscheid van het programma dat ruim zeven jaar te horen is geweest.

De feestelijke uitzwaai-uitzending kwam vanuit restaurant Ketelbinkie in Rotterdam. Een programma met een lach en een traan. Via de blauwe icoontjes hierboven zijn de drie laatste uren van Middag aan de Maas terug te luisteren.

In het eerste uur zijn onder andere Johan van der Hoeven (Museum Rotterdam 40-45 Nu), Ib Haarsma (hoofdredacteur RTV Rijnmond), Patricia Schutte (Voedingscentrum) en een aantal luisteraars te horen.

Stadsdichter Derek Otte is in het tweede uur te horen met een gedicht voor Marcia. Marleen Scheurkogel was jarenlang de vaste vervanger van Marcia. Zij heeft een lied geschreven en dat samen met Wim Kerkhof van de Amazing Stroopwafels gezongen. Ook in dit uur komen luisteraars aan het woord net als de boswachters Thomas van der Es en Jacques van der Neut.

Als driejarige sprak Marcia al veelvuldig over een 'Marcia die in de radio zit', hiervan is een fragment te horen. Het uur wordt afgesloten met Rob Noordhoek (Museum Rotterdam), René Spork (Stadsarchief Rotterdam) en Arco van der Lee (geschiedenis Barendrecht).

In het derde uur is muzikant Paul de Munnik even komen 'inbreken' in de uitzending, net als zanger Lee Towers. Natuurlijk komen ook weer luisteraars voor de microfoon net als Peter Schuurmans (Veiligheidsregio) en Jeroen ter Brugge (Rijskmuseum).

Het derde uur eindigt uiteraard met de laatste woorden van Marcia Tap, gevolgd door de Rotterdamse versie van You'll Never Walk Alone: Loop Door van Jan Rot.

Laatste bericht van Marcia Tap en Marleen Verschoor: "We bedanken alle luisteraars voor hun betrokkenheid en warmte in de vorm van telefoontjes, mailtjes en berichtjes op social media. De hartverwarmende reacties hebben ons geraakt. Het was voor ons een onvergetelijke laatste uitzending. Veel dank ook aan de mensen die erbij waren in Ketelbinkie, voor jullie aanwezigheid en de vele cadeaus die we hebben gekregen!"