Zwaar verwaarloosd hondje Bob maakt veel reacties los

Een politieagent heeft afgelopen weekend een zwaar verwaarloosde hond gevonden in Rotterdam-Kralingen. Het dier is vermoedelijk door zijn baas achtergelaten. Medewerkers van de Dierenopvang Vlaardingen hebben hem geschoren en gewassen. En een naam voor hem bedacht: Bob (Marley).

Het hondje werd zaterdag rond 23:30 uur gevonden bij de Kralingse Plas en naar de dierenopvang in Vlaardingen gebracht. Volgens medewerkers was de vacht zo ernstig vervilt dat ze niet konden zien of het een mannetje of vrouwtje was.

Het beestje kon nauwelijks lopen. Een narcose was nodig om hem te scheren en wassen. "De vilt klittenzitten te dicht op de huid en ze aanraken is extreem pijnlijk", staat op de Facebookpagina van de dierenopvang . Zondag kreeg de hond een pijnstiller en een vlooienpipet, want in zijn vacht krioelde het van het ongedierte.

Op maandagochtend is de hond onder een roesje geschoren en gewassen. De hond blijkt een mannetje te zijn en omdat hij door de vervuiling zoveel dreadlocks had, is hij Bob gedoopt, naar de Jamaicaanse reggae-zanger.

Inmiddels is ook iets meer bekend over de hond: het is een ongecastreerde reu van tussen de 6 en 10 jaar oud. Hij woog voor het scheren 9,5 kilo en erna 8,2 kilo. Bob droeg dus 1,3 kilo vacht bij zich.

Blootje

De dierenopvang zegt heel veel lieve reacties te hebben gekregen, van trimsters die de hond gratis willen trimmen, tot mensen die vragen waar ze geld kunnen doneren om de kosten te helpen betalen.

De hond moet nog ontwormd worden, opnieuw ontvlooid en zijn gebit moet nog schoongemaakt worden. In de tussentijd heeft hij een jasje aan, omdat hij het niet gewend is in zijn 'blootje' te lopen.

De dierenpolitie is op zoek naar getuigen met informatie of tips om te achterhalen wie de eigenaar is. Dat is niet om de hond te herenigen met zijn eigenaar, maar juist om daar stappen tegen te nemen. Het is namelijk strafbaar om een hond achter te laten; dat valt onder verwaarlozing en mishandeling.