Sparta gaat elftal tegen Noordwijk op aantal plekken wijzigen

Sparta-trainer Henk Fraser zal dinsdag in het bekerduel met Noordwijk zijn elftal op een aantal plekken wijzigen. ''Ik zal niet een heel team door elkaar heen gooien, maar een aantal mensen krijgt nu de kans om te laten zien dat zij terecht tegen mij zeggen dat ze minuten moeten krijgen'', aldus Fraser.

In de competitie speelt Sparta met drie centrale verdedigers en twee vleugelspelers. Tegen de amateurs van Noordwijk zal dit eventueel anders zijn. ''Wat het systeem betreft weet ik het nog niet. Daarin zou ook een klein verschil kunnen zitten.''

Tegenstander Noordwijk komt uit in de derde divisie zaterdag. ''Een goede ploeg'', volgens Fraser, die waakt voor onderschatting. ''Wij kunnen Noordwijk zeker niet onderschatten. Met name voorin hebben ze veel kwaliteit. Het is gewoon een goede ploeg en dat moeten we beseffen.''

Noordwijk-Sparta begint dinsdagavond om 19:45 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.