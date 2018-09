Gevluchte Iraniër probeert als beroemdheid via Rotterdam Engeland binnen te komen

Een Iraanse klokkenluider die in eigen land gezocht wordt, heeft geprobeerd om via Rotterdam het Britse Hull te bereiken. Daarbij deed hij zich voor als celebrity.

In een limousine met privé-chauffeur kwam de 31-jarige Iraniër in Rotterdam door de douane, maar in Engeland liep hij tegen de lamp. Daar ontdekte de douane dat hij een vals paspoort had. Dit gebeurde al in oktober vorig jaar, zo is nu bekend geworden.

De man vluchtte uit Iran, omdat hij wordt gezocht door de Iraanse autoriteiten. Tijdens zijn werk als webdesigner ontdekte hij een verband tussen oliecontracten en de uitbuiting van jonge vrouwen.

Hij deelde zijn vondst met een Iraans parlementslid en wordt sindsdien door de Iraanse politie gezocht. Omdat de man in eigen land niet kan wonen met gevaar voor eigen leven, hielpen twee vrienden hem om Engeland binnen te komen.

Zij regelden het valse paspoort en waren zijn chauffeurs tijdens de oversteek. Met het verhaal dat hij in Amsterdam bij de bruiloft van een familielid was geweest, hoopte hij langs de Britse douane te komen. Hoewel dat mislukte, noemde de aanklager hun plan "scherpzinnig".

De mannen zijn in Engeland veroordeeld tot 15 maanden cel en een taakstraf.