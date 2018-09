Vergeten Rotterdamse kunstenaar geëerd met een boek

Met het boek Kees Timmer hopen de makers op nieuwe belangstelling voor de Rotterdamse beeldende kunstenaar Kees Timmer.

“Een beetje narrig.” Dat was Kees Timmer (1903-1978) wel, denkt Dingenus van de Vrie, een van de makers van het boek Kees Timmer . Dieren staan centraal in het werk van Timmer, maar hij schilderde en tekende ook mensen en zelfportretten.

Niet zo vrolijk als het lijkt

Dieren centraal

Timmer werd in 1903 in Zaandam geboren als zoon van een timmerman. Op driejarige leeftijd verhuisde hij naar Schiedam.Al op jonge leeftijd ging hij werken bij zijn vader in de werkplaats. In de avonduren volgde hij lessen aan de Rotterdamse kunstacademie en later is hij als kunstenaar begonnen.“Als je het werk van Timmer oppervlakkig bekijkt, dan denk je dat hij een vrolijke, opgewekte man was. Maar wie beter kijkt ziet de ernstige ondertoon. De wereld van Timmer is niet de vrolijke, eenvoudige wereld die het soms lijkt te zijn. Zijn werk is tragisch en ironisch tegelijkertijd.” , zegt Van de Vrie.Begin jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg Kees Timmer subsidie om een grote reis te maken naar het Krugerpark in Zuid-Afrika. Daar heeft hij honderden tekeningen gemaakt die hij later allemaal heeft verwerkt in schilderijen, prenten en ook in muurschilderingen in Rotterdamse gebouwen. Helaas zijn met de gebouwen ook de meeste van deze muurschilderingen verdwenen. In het boek zijn de ontwerpen voor die muurschilderingen nog wel te zien.Van de Vrie vermoedt dat Kees Timmer, die in 1978 is overleden, heel erg trots zou zijn op het boek dat nu is verschenen. “Ik denk dat Kees Timmer dit boek van tweehonderd pagina’s met meer dan tweehonderd afbeeldingen in kleur, helemaal geweldig zou vinden.”

Tot 30 september is in Galerie Walgenbach Art & Books in Rotterdam-Zuid, de verkooptentoonstelling Kees Timmer te zien. In het Gelderse Museum More in Gorssel wordt de Rotterdamse kunstenaar geëerd met de tentoonstelling Kees Timmer Mens&Dier.

Luister zaterdag 29 september naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur op Radio Rijnmond.